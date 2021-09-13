Хмарно, але тепло: погода на Львівщині 14 вересня

У вівторок, 14 вересня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду та короткочасні дощі. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься між позначками +20-25°C. Вітер північно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень – 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень Львівщиною пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці туман, видимістю 200-500 м.

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