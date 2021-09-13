Більшість українців не планує вакцинуватися проти Covid, – опитування

Понад 56% дорослого населення України не планує робити щеплення проти коронавірусу в найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі та порівняно з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, передає Львівський портал.

Зазначається, що на початку нової хвилі захворюваності на COVID-19 рівень вакцинації в Україні є вкрай низьким порівняно з європейськими країнами. Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 осіб, майже ідентичну з офіційною статистикою, і становлять близько 18% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Водночас темпи вакцинації можуть ще більше пригальмуватись, оскільки понад 56% дорослого населення не планує щеплюватись найближчим часом.

«Однак низькі темпи вакцинації найближчим часом можуть ще більш пригальмувати, якщо зважати на те, що понад 56% дорослого населення країни не планує робити щеплення в найближчій перспективі», – йдеться в результатах дослідження.

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Цікавий і той факт, що респонденти, які не хворіли на COVID-19, вакцинуються або планують вакцинуватись значно рідше, аніж ті, які перехворіли на коронавірус.

Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику. Так, згідно з даними офіційної статистики, станом на 6 вересня 2021 року, лише 7,6% осіб, яким понад 80 років, отримали принаймні одну дозу вакцини. В той же час, показник для осіб 40–59 років наближається до 20%.

Зазначимо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

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