Біля Золочева перекинулось авто

Біля Золочева 26-річний водій Chevrolet Aveo злетів у кювет і перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 12 вересня, орієнтовно о 15:25 год. у селі Ясенівці, що відразу біля Золочева. Тут 26-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся.

Внаслідок автопригоди травмувався водій. Після медогляду від госпіталізації він відмовився.

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На місце також прибули рятувальники, які відімкнули акумуляторну батарею, щоб запобігти загоранню машини.

Наразі всі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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