У центрі Львова відкрили оновлену площу Коліївщини

У неділю, 12 вересня, у Львові після реконструкції, урочисто відкрили площу Коліївщини. Там встановили незвичні вуличні меблі та зробили тримовні написи на цямрині криниці про людей, які колись жили у цій історичній єврейській дільниці Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Це дуже символічно, що відкриття оновленої площі збіглось із проведенням Європейських днів єврейської культури та спадщини. Сьогодні ці дні проходять під гаслом «діалог». Бо саме діалог між людьми різних національностей, культури, діалог між релігіями – це найкраща запорука взаєморозуміння і краща вакцина.

Ми дуже вдячні всім людям, які були залучені до реалізації та оновлення цієї площі. Сподіваюсь, що ця площа стане ще однією перлиною в нашому прекрасному місті», – сказав президент Львівської обласної благодійної організації «Бней-Бріт «Леополіс» Михайло Плєсков.

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За час реконструкції на площі замінили усі інженерні мережі, переклали бруківку на проїжджій частині, замінили мощення тротуарів і самої площі, а також відновили криницю на тому місці, де вона була ще у ХІХ ст.

Капітальний ремонт території пл. Коліївщини проведений в рамках проєкту «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину». Загальна вартість робіт становить 3,2 млн грн, з яких 2,2 млн грн – кошти Європейського Союзу та над 900 тисяч – кошти міського бюджету. Підрядна організація – ТОВ «Вельт Капітал».

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