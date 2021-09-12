Сьогодні, 12 вересня, у Львові триває молодіжний фестиваль «Вітер на-Дії». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч захід проходить у комбінованому форматі – офлайн і онлайн – на території Українського католицького університету (вул. Козельницька, 2а).

До участі у заходах фестивалю запросили активну молодь, яка прагне змін та духовного розвитку.

«Провідною темою цього року ми обрали гасло «Дзвін до змін», маючи на думці, що труднощі, з якими ми зустрілися як суспільство, як Церква, пов’язані з коронавірусом і війною, не повинні нас пригнічувати, демотивувати і змушувати нас завмирати.

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А навпаки, це такий собі дзвін, який голосно дзвонить і каже: слухай, треба щось робити зі своїм життям, з життям твоєї парафії, твоєї церкви, твого міста, суспільства. І ми маємо таку велику мрію, місію, бажання – запалити молодих людей», – розповів про лейтмотив «Вітру на-Дії» отець Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах молоді.

Команда фестивалю підготувала виступи гуртів: МетаНоя, ModernFolk, KVANT, Popry Vse, CRY NEBA, ДикоBrass, ФІОЛЕТ.

Хедлайнер концерту – електро-фольк гурт Go_A, представники України цьогорічного «Євробачення».

Детальніше про фестиваль читайте за цим посиланням.