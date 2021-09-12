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У Львові проведуть четвертий фестиваль вуличного баскетболу

Аліса Белей

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В суботу, 18 вересня, у Львові на майданчику біля Порохової вежі відбудеться четвертий фестиваль вуличного баскетболу Lviv Hip Hop All Star. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

О 10:00 год команди розпочнуть боротьбу у змаганнях 3 на 3 за призовий фонд у 6000 грн.

Кожен, хто не матиме своєї команди, все одно зможе взяти участь у конкурсах та виграти подарунки:

  • Конкурс 3-очкових кидків – хто більше потрапить в кільце за 30 і 60 секунд;
  • Конкурс кидків із середини поля – здивуй всіх своїм дальнім кидком;
  • Конкурс слем данків – особливість баскетбольного шоу.

Крім баскетбольної частини, в день фестивалю всіх глядачів та учасників чекають музичні виступи, фотозона, графіті, DJ та MC.

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Реєстрація за цим посиланням.

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