ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 300 людей взяли участь у міжнародних змаганнях з триатлону

Аліса Белей

|

У неділю, 12 вересня, у Львові відбулися міжнародні змагання з триатлону Lviv Triathlon Open Cup 2021, у яких взяли участь 300 учасників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч у змаганнях взяли участь не лише атлети з України, а ще й спортсмени з Молдови та Польщі.

Учасники змагалися у двох індивідуальних дистанціях та ще одній естафеті.

Триатлоні дистанції включали запливи, велогонку та біг. Так, у дистанції суперспринт передбачалося заплив на 500 м, веломаршрут на 12 км та забіг на 3 км, на олімпійській дистанції та в естафеті – 1,5 км, 40 км та 10 км відповідно.

Реклама партнерів

Старт відбувся на озері Колиба в Брюховичах. Велосипедна дистанція включала ділянку траси Брюховичі – Львів, а далі проходила по кільцевому маршруту вулицями Львова. Бігова дистанція – кільцевий маршрут по просп. Свободи, фініш учасників – перед фонтаном Оперного театру.

Додамо, що Кубок Львова з триатлону проводять вже втретє. У 2018 та 2019 роках у змаганнях взяли участь понад півтисячі учасників, а того року їх довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів