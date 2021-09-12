У Львові 300 людей взяли участь у міжнародних змаганнях з триатлону

У неділю, 12 вересня, у Львові відбулися міжнародні змагання з триатлону Lviv Triathlon Open Cup 2021, у яких взяли участь 300 учасників. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч у змаганнях взяли участь не лише атлети з України, а ще й спортсмени з Молдови та Польщі.

Учасники змагалися у двох індивідуальних дистанціях та ще одній естафеті.

Триатлоні дистанції включали запливи, велогонку та біг. Так, у дистанції суперспринт передбачалося заплив на 500 м, веломаршрут на 12 км та забіг на 3 км, на олімпійській дистанції та в естафеті – 1,5 км, 40 км та 10 км відповідно.

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Старт відбувся на озері Колиба в Брюховичах. Велосипедна дистанція включала ділянку траси Брюховичі – Львів, а далі проходила по кільцевому маршруту вулицями Львова. Бігова дистанція – кільцевий маршрут по просп. Свободи, фініш учасників – перед фонтаном Оперного театру.

Додамо, що Кубок Львова з триатлону проводять вже втретє. У 2018 та 2019 роках у змаганнях взяли участь понад півтисячі учасників, а того року їх довелося скасувати через пандемію коронавірусу.