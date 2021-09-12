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Під час пожежі на Самбірщині загинув 56-річний чоловік

Аліса Белей

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В місті Турка під час пожежі у власному будинку загинув 56-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у неділю, 12 вересня, в місті Турка на вул. Середня, 103 Самбірського району. Тут орієнтовно о третій годині ночі виникла пожежа у цегляному житловому будинку.

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Як уточняють у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників, будівля була повністю охоплена вогнем.

Внаслідок пожежі загинув 56-річний власник помешкання.

На те, аби загасити полум’я, чотирьом пожежникам знадобилось близько години. Врятовано дві будівлі. Вогонь встиг знищити дах будинку, стіни, а також пошкодити речі домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення займання та інші обставини події встановлюються.

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