На Золочівщині загорівся будинок: загинуло двоє людей

В селі Поляни під час пожежі у цегляному будинку загинуло двоє чоловіків. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу, 11 вересня, в селі Поляни Золочівського району. Тут орієнтовно о 06:14 год. виникла пожежа у цегляному житловому будинку.

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Як уточняють у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників 43-ого державного пожежно-рятувального поста села Поморяни, будівля була повністю охоплена вогнем. Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Наразі причини виникнення займання та інші обставини події встановлюються.