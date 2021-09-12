Львів’яни вшанували пам’ять депортованих 77 років тому українців

У Львові вшанували 77-мі роковини початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У неділю, 12 вересня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулась спільна молитва, покладання квітів, екуменічна панахида та громадське віче.

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«Комуністичне керівництво СРСР, з його тотальним порушенням прав людей, широко використовувало депортацію (примусове виселення) з каральною чи політичною метою. Як стверджує Український інститут національної пам’яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки.

«Добровільне переселення» з «рівноцінним відшкодуванням майна» обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі», – йдеться у повідомленні.