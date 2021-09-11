У Львові нагородили переможців міжнародного турніру зі стрільби з лука «Золота осінь»

У суботу, 11 вересня, у Львові завершився 58-й міжнародний турнір зі стрільби з лука «Золота осінь», який присвячений 90-річчю заснування Всесвітньої федерації стрільби з лука у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч участь у турнірі взяла рекордну кількість учасників – понад 300 спортсменів, які представляли збірні команди Білорусії, Казахстану, Грузії, Словаччини, Польщі, 13 областей України та місто Київ. Вирішальні виступи у фіналі та нагородження переможців відбулося в центрі Львова на території Палацу Потоцьких.

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Серед чоловічих команд перше місце здобула команда з Білорусії, друге – львівська команда, а саме – КЗ ЛОР Школа вищої спортивної майстерності, третє місце – збірна команда Білорусії.

Серед жінок перемогу отримала також збірна команда Білорусії, друге місце здобула українська команда збірна регіонів України, а третє – львівська Школа вищої спортивної майстерності.

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