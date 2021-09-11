На Львівщині чоловіка на смерть переїхав причіп, з якого він випав

На Львівщині на сільській дорозі в аварії загинув 42-річний чоловік, якого під час руху на смерть переїхав причіп трактора з якого він випав. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у п’ятницю близько опівдня, 10 вересня, орієнтовно о 12:00 год. На сільській дорозі водій трактора «Т-40» із причепом, 48-річний житель с. Сновичі Золочівського району, переїхав лівим колесом причепа чоловіка, який під час руху випав із нього. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Наразі всі деталі смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

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