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Під час пожежі в Бірках ледь не загинув 35-річний чоловік

Аліса Белей

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В селі Бірки під час пожежі у власному будинку ледь не загинув 35-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у п’ятницю, 10 вересня, в селі Бірки Яворівського району. Тут орієнтовно о 17:00 год. виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку. Про пожежу повідомили сусіди, які перші прибігли на місце події.

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Як уточняють у ДСНС Львівщини, на момент прибуття рятувальників, сусіди вже витягнули потерпілого з будинку на свіже повітря. Чоловік був в стані сильного алкогольного сп’яніння. Внаслідок пожежі він отримав отруєння продуктами горіння, але після огляду медиків від госпіталізації відмовився.

Наразі причини виникнення займання та інші обставини події встановлюються.

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