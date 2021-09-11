На Львівщині батько переїхав на смерть дворічну доньку

У селі Дебрі 31-річний водій автомобіля Opel Movano здійснив наїзд на дворічну дитину. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня о 21:00 год. у селі Дебрі Яворівського району.

Чоловік виїжджав зі свого подвір’я заднім ходом переїхав дитину, яка померла до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Львівської області, чоловіка, який збив на смерть доньку вже затримали, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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Фото: поліція