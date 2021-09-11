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На Донбасі загинув військовий, ще троє – поранені

Аліса Белей

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У суботу, 11 вересня, російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого вогню один український військовослужбовець загинув – він дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ООС.

Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів госпіталізували. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості.

Зокрема, в районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.

Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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10 вересня було 8 порушень «тиші» на Донбасі. У районі Попасної окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська застосували гранатомети різних систем.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині та Донеччині пролетіли два ворожі БПЛА типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування.

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