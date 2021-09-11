Львівські пластуни почали новий рік

11 вересня, у Львові, на площі перед пам’ятником Іванові Франкові, відбулось урочисте відкриття Пластового року. Ця подія відбувається щорічно у вересні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Захід є своєрідним ознаменуванням завершення таборового літа для пластунів та початку нового сезону пластових заходів.

Під час святкування нагородили подяками старшопластунку Беньо Марту, старшу пластунку вірлицю Слюсаренко Анастасію, старшу пластунку вірлицю Данилиху Софію.

Після традиційних пластових урочистостей усі охочі мають змогу відвідати «Пластове містечко», котре функціонуватиме впродовж всього дня у сквері на вул. Винниченка. Впродовж всього дня тут відбуватимуться різні забави, майстер-класи для усіх охочих, також буде представлена пластова кухня та різноманітні солодощі.

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Фото: ЛМР