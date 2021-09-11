У Львові через змагання з триатлону буде обмежено рух транспорту

У Львові,12 вересня, через проведення Lviv Triathlon Open Cup буде обмежено рух автотранспорту за маршрутом змагань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, з 08:45 буде закрито рух транспорту на всій дистанції змагань. Стартуватимуть змагання від озера Колиба в смт. Брюховичі.

О 10:30 відкриють рух на перехресті вул. Варшавська – пр. Чорновола, з 12:00 – на пр. Чорновола. Площа Різні буде відкрита лише для кінцевої зупинки громадського транспорту.

Перехрестя вул. Городоцька – пр. Чорновола (пр. Свободи) буде проїзне з ситуативним перекриттям руху. Вул. Під Дубом – вул. Куліша буде відкритою для руху транспорту. Пр. Свободи, як завжди у вихідний день, буде закритий, об’їзд – по вул. Підвальній.

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Щодо змін у русі громадського транспорту, то у неділю до 12:00 год. не працюватимуть маршрути: № 6А, 7, 8, 8А, 37, 17, 22, 31, 41 та тролейбус №33.

Також, до 12:00 год. автобуси № 1А, 46, 51, 53 курсуватимуть по вул. Підвальна – Б.Хмельницького – Замарстинівська, автобуси № 47А, 61 – по вул. Левандівській – Городоцькій, автобус №9 – вул. Вітовського – І.Франка – Підвальна – Б. Хмельницького – Замарстинівська.

Автобус №52 до церкви св. Анни, автобуси № 20, 25, 34, 39 – вул. Б.Хмельницького – Замарстинівська – Липинського, автобус №43 – вул. Вербицького – Вітовського у напрямку до вул. Зеленої, автобус №7 – по вул. Клепарівська – (Джерельна) – Варшавська та автобус №45 – по вул. Вітовського – І.Франка в обидва напрямки.

Після першої транзитної зони учасники долатимуть ділянку траси Брюховичі – Львів та п’ять кіл вулицями Львова. Після велоетапу учасники проходять транзитну зону два на пр. Свободи, де відбудеться бігова частина.

Фінішуватимуть учасники перед Львівським театром опери та балету.

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