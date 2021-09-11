Через процесійну ходу у Львові можливе ускладнення руху транспорту

У суботу, 11 вересня, у Львові відбудеться процесійна хода з вшануванням мощей блаженного Якова Стрепи. У зв’язку з цим можливе ускладнення руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Урочиста хода розпочнеться о 09:30 год.

Вона вирушить від костелу св. Антонія, що на вул. Личаківській, 49а, у напрямку Катедрального Собору Внебовзяття Пресвятої Діви Марії.

За маршрутом: вул. Личаківська 49а – пл. Митна – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – площа Катедральна, 1.

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Урочиста процесія триватиме до 11:00 год. За маршрутом ходи можливе ускладнення руху транспорту.

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