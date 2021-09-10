Замість асфальтного заводу у Львові зведуть житловий комплекс

На місці асфальтного заводу на вул. Навроцького з’явиться новий житловий комплекс. Відповідне рішення 10 вересня під час засідання прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

ТзОВ «Компанія БІМ-1» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво житлово-громадського комплексу на вул. Навроцького, 4.

Йдеться про колишню промислово-виробничу зону, яку зараз активно забудовують. Новий комплекс збираються спорудити на земельній ділянці площею 0,9 га, зараз тут розташований асфальтний завод, будівлі якого дозволили знести. Саме виробництво збираються перенести за межі міста.

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Секції майбутнього комплексу переважно матимуть 7-9 поверхів, паркінг, дитячий садок площею 1000 м кв, а також кілька дитмайданчиків.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 35%, а також встановив, що висота будівель не повинна перевищувати 29,65 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія БІМ-1» існує з 2012 року і займається будівництвом доріг й автострад. Її власниками є львів’яни Юрій Бойко та Юрій Стадник.

Юрію Стаднику належить ще низка підприємств, він був помічником ексдепутата Львівської міськради Андрія Карбовника, втім ЗМІ називають ще й його бізнес-партнером.

Юрій Бойко також є бізнесменом, серед його фірм – ТОВ «Дорожні інвестиції», ПП «Мірт», ТзОВ «ТВК «Горан».

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