Воїнам україно-російської війни вручать почесні відзнаки

У Львові вручать почесну відзнаку для воїнів україно-російської війни, які є членами Львівської обласної організації Спілки Української молоді в Україні. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Офіційне вручення почесної відзнаки «Хрест сумівця-бійця» відбудеться 11 вересня о 12:00 у приміщенні Філософсько-Богословського факультету УКУ відбудеться.

Серед СУМівців, які отримають почесну відзнаку: Тарас Личко, Андрій Лібич, Михайло Юськів, Олег Гевак, Зоряна Личко, Володимир Хай. Усі вони воювали проти російських окупантів на Сході України.

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Відзнака «Хрест сумівця-бійця» є відзнакою Крайової управи Спілки Української Молоді в Україні, яку заснували, аби в особливий спосіб відзначити українських воїнів, військових капеланів, які стали учасниками україно-російської війни.

Почесну відзнаку вручають дійсним та колишнім членам СУМ в Україні, учасникам бойових дій, воїнам українських добровольчих формувань, військовим капеланам, співробітникам військово-цивільних адміністрацій – за відданість СУМівській присязі в обороні незалежності й територіальної цінності України та за дієву й жертовну підтримку українських військових.

Довідка

Спілка української молоді (СУМ) – це молодіжна виховна організація, яка виховує своє членство на патріотичних та християнських засадах, готового працювати для добра українського народу.

СУМ діє у 12 країнах світу: Україні, Австралії, Аргентині, Великобританії, Бельгії, Естонії, Канаді, Німеччині, США, Франції, а віднедавна засновані ініціативні групи в Португалії та Іспанії. Діяльність усіх крайових управ координується Світовою управою СУМ, яку обирають на Світових конгресах раз на 5 років.

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