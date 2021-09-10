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У Львові знову курсує маршрутка №57. Графік руху

Аліса Белей

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З п’ятниці, 10 вересня, у Львові відновили роботу автобусного маршруту №57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформував керівник ЛКП АТП-1 Орест Хамула, на маршруті №57, який сполучає вул. Польову з вул. Максимовича (Онколікарня), працюватимуть 4 автобуси середнього класу.

Графік руху:

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«З п’ятниці, зважаючи на звернення мешканців, відновлюємо роботу автобусного маршруту №57. Це соціальний маршрут і потребує дофінансування. Тож із цим питанням звертатимемось до міської ради», – розповів Орест Хамула.

Зазначимо, з 9 вересня додано дві маршрутки №47, які курсують за маршрутом Рясне – Пасічна – Сихів. Відтак, на маршруті курсує великі 24 автобуси.

Нагадаємо, автобусний маршрут №57 почав курсувати з червня 2019 року. У березні 2020, у зв’язку з карантином, перестали курсувати більшість приватних і декілька комунальних маршрутів.Тому роботу маршруту №57 було тимчасово призупинено.

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