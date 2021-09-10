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У Львові зніматимуть міжнародний фільм про Андрея Шептицького

Аліса Белей

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У Львівській міськраді провели зустріч з англійським режисером та сценаристом Рупертом Уенрайтом, та  обговорили можливості знімання у Львові художнього фільму про Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Під час зустрічі автори ідеї фільму обговорили можливості співпраці та знімального процесу у Львові, та залучення до фільму відомих американських акторів, пропозиції від кастинг-директорів. Фільм буде зніматись англійською та має на меті виходити на екрани всього світу.

«Я вперше приїхав до Львова і вражений красою цього міста. Наша місія, мета тут – зробити так, щоб Шептицький був більш відомим у світі. Мені розповіли його історію і я не міг повірити в це! Довго вивчав, досліджував його біографію і зрозумів, що хочу зняти фільм про цього неймовірного чоловіка. Львів як ніяке інше місто підходить для цієї історії», – розповів Руперт Уенрайт.

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Додамо, фільм «Між двох зол» («Between two evils») планують знімати у жанрі трилер часів Другої світової війни, на основі реальних подій та історій героїв. У фільмі йтиметься про часи, коли нацисти вторглися на окуповані СРСР українські землі в 1941 році.

Архієпископ Української греко-католицької церкви, митрополит Андрей Шептицький, створює підземну залізницю, щоб врятувати єврейських дітей від Голокосту, поки бореться за збереження своєї Церкви та країни.

Львівський портал пригадує цей трагічний період в історії Львова та розповідає, хто і як рятував євреїв під час Голокосту, виборюючи найцінніше – право на життя.

Довідково:

Андрей Шептицький народився 22 липня 1865 року у селі Прилбичі Яворівського району на Львівщині. Походив зі стародавнього знатного українського роду, який у XIX столітті зазнав полонізації, члени родини стали франкомовними римо-католиками. Всупереч сильній опозиції з боку батька, він стає ченцем Василіянського чину Греко-католицької церкви.

У 36 років Андрей Шептицький стає Главою Греко-католицької церкви. Упродовж 44 років очолював Церкву й українське суспільство в період двох Світових війн, пережив сім режимів: австрійський, російський, український, польський, радянський, нацистський і знову радянський. Був фундатором лічниці, Національного музею, Богословської Академії, надавав грошову допомогу різним релігійним, культурним та освітнім установам. Митрополит Андрей був покровителем митців, студентів, а також новатором в екуменізмі.

Помер 1 листопада 1944 року.

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Фото: ЛМР

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