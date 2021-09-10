У Львові затримали іноземця, якого розшукували за сексуальне насильство

9 вересня львівські поліцейські спіймали злочинця, який перебуває у міжнародному розшуку. Згідно інформації Інтерполу, затриманого підозрюють у вчиненні сексуального насильства та вимагання на території Чеської Республіки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Чоловіка затримали близько 16:00 год. на проспекті Шевченка у Львові. 42-річного громадянина Чеської Республіки, якого Інтерпол оголосив у розшук за вчинення сексуального насильства та вимагання на території своєї країни.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 та ст.582 Кримінального процесуального кодексу України.

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Затриманого доставили в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання про його екстрадицію до Чеської Республіки.

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