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У Львові відбудеться єдиний в Україні фестиваль сучасної бандури

Аліса Белей

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У Львові з 15 до 19 вересня вп’яте пройде Lviv Bandur Festival. Цього року фестиваль, після року перерви, відбудеться офлайн. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Бандура – це музична візитна картка України, такого інструменту немає більше ніде у світі. В Україні всі люблять бандуру. Але існує дуже багато негативних стереотипів про те, що бандура нудна і не цікава.

Дехто взагалі плутає бандуру з гітарою, контрабасом, не вміє відрізнити сучасну бандуру від старосвітської чи від кобзи. Саме тому ми створили Lviv Bandur Fest. Не тільки для того, щоб розважати, але й для того, щоб навчати, популяризувати, розповідати, об’єднувати бандуристів з усіх куточків України», – зазначають організатори фестивалю.

Lviv Bandur Fest 2021 триватиме 5 днів.

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Програма фестивалю:

15 вересня

  • 14:00 Відкриття фестивалю. Фотовиставка. Презентація музичних збірок для бандуристів (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 19:00 Концерт «Три кроки в ніч» (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22).

16 вересня

  • 11:00 Круглий стіл «Виробництво бандур та аксесуарів для бандуристів» (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 15:00 Майстер-клас. Іван Ткаленко Бандурист та електронна музика: з чого почати;
  • 18:00 Концерт бандургуртів (Нижній зал Театру Ляльок, пл. Д. Галицького 1).

17 вересня

  • 11:00 Майстер-клас. Роман Гриньків Інструментальна імпровізація (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 15:00 Майстер-клас. Ольга Гончаренко (KoloYolo) Імпровізація і гра джазу на бандурі (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 16:30 Lviv Bandur Fest: Великий зірковий концерт (Ennio Event Square, Джерельна, 22).

18 вересня

  • 14:00 Майстер-клас. Анастасія Войтюк Техніки імпровізації та провокування натхнення для бандуристів (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 18:00 Концерт «Барви Львова» (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 20:00 Концерт «KoloYolo» (LV Cafe, вул. С. Стрільців 3).

19 вересня

  • 12:00 Майстер-клас. Анастасія Войтюк Ефективний музичний менеджмент від школи Music Up (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 15:00 Back to the roots! Концерт виконавців на старосвітських бандурах та кобзах (Сенсотека, вул. У. Самчука, 22);
  • 20:00 СИНТЕЗ АЕРО СТРУНИ – Володимир Войт і Соломія Мороз.

Детальніше про програму читайте на сайті фестивалю.

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