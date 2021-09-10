Тищенка можуть виключити зі «Слуги народу» через сутичку з Леросом

На наступному засіданні фракції «Слуга народу» можуть розглянути питання про виключення народного депутата Миколи Тищенка через бійку з депутатом Гео Леросом. Про це заявив в ефірі в ефірі одного з українських телеканалів заявив нардеп Олександр Качура, передає Радіо Свобода.

«У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з’ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання (про виключення Тищенко, – ред.) на наступному засіданні фракції», – заявив Качура.

За його словами, в інциденті винен і Лерос.

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«Друге. Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом», – додав Качура.

Нагадаємо, 9 вересня під час засідання Верховної Ради нардеп Микола Тищенко напав на свого колегу Гео Лероса.

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