ОСТАННІ НОВИНИ

Тищенка можуть виключити зі «Слуги народу» через сутичку з Леросом

Вероніка Рой

|

На наступному засіданні фракції «Слуга народу» можуть розглянути питання про виключення народного депутата Миколи Тищенка через бійку з депутатом Гео Леросом. Про це заявив в ефірі в ефірі одного з українських телеканалів заявив нардеп Олександр Качура, передає Радіо Свобода.

«У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з’ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання (про виключення Тищенко, –  ред.) на наступному засіданні фракції», – заявив Качура.

За його словами, в інциденті винен і Лерос.

Реклама партнерів

«Друге. Парламентський комітет встановить провину, і моя особиста позиція з цього приводу – що все-таки, давайте будемо чесними, не можна і так діяти з точки зору букви закону, і коли виступають під час розгляду питання і озвучують інші якісь речі, це теж не передбачено регламентом», – додав Качура.

Нагадаємо, 9 вересня під час засідання Верховної Ради нардеп Микола Тищенко напав на свого колегу Гео Лероса.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів