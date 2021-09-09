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У Верховній Раді сталася сутичка між Тищенком та Леросом

Вероніка Рой

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Під час засідання Верховної Ради у четвер, 9 вересня, нардеп Микола Тищенко напав і почав тягати по залі свого колегу Гео Лероса. Про це пише Українська правда.

Лерос виступав з трибуни парламенту стосовно проваленої операції українських спецслужб з затримання «вагнерівців». Він заявив, що українцям цікаво знати, «хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретарша Єрмак – злили цю спецоперацію».

«Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії…», – сказав Лерос.

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У цей момент до нардепа підскочив Тищенко, вирвав мікрофон з його рук і почав силою відтягувати від трибуни. «Добре, що є такі люди як пан Тищенко…» – встиг відреагувати Лерос, але продовжити не зміг.

Між нардепами почалась штовханина, Лерос намагався дати опір, але різниця у ваговій категорії далася в знаки.

Згодом навколо них зібралися інші депутати, намагаючись розтягти колег, а спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

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Фото: Телеграф

Відео: Українська правда

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