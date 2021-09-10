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На Львівщині експоліцейський нелегально переправляв бразильців у ЄС

Ольга Денисяка

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На Львівщині колишній поліцейський переховував у власному готелі 24 бразильців, щоб згодом незаконно переправити їх до країн ЄС. Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що на Львівщині виявили та затримали 24-х громадян Бразилії, які незаконно перебувають на території України та мали намір потрапити до країн ЄС.

Встановлено, що канал нелегальної міграції оганізував місцевий підприємець та колишній працівник органів внутрішніх справ. Іноземців він розміщував у власному готелі під легендою «футбольних вболівальників з Бразилії».

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Наразі правоохоронці перевіряють затриманих нелегалів на можливу причетність до скоєння злочинів в Україні та за кордоном. Також зараз встановлюють інших осіб, які причетні до організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України.

Іноземців примусово повернуть та притягнуть до відповідальності винних осіб.

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