Маленьких львів’ян кличуть на Місто професій

Вже в суботу, 11 вересня, у парку імені Івана Франка відбудеться Місто професій – безкоштовний фестиваль, під час якого малеча зможе випробувати на собі різні професії. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Місто професій розгорнеться у парку імені Івана Франка о 12:00 год. Тут облаштують низку локацій, на яких діти зможуть «познайомитися» з різними професіями: лікаря, будівельника, інженера, пожежника, поліцейського, бізнесмена, банкіра, балерини тощо.

Завдяки інвентарю та підготовленим атракціям малеча зможе випробувати на собі цікаві їй професії і «влаштуватися на роботу».

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Кожна дитина, незалежно від віку, отримає паспорт – своєрідну трудову книжку. У ній буде позначка про те, що малеча освоїла професію.

Вхід на Місто професій є безкоштовним. Триватиме захід до 16:00 год.

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