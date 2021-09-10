Магучіх прокоментувала нове фото з російською спортсменкою

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх заявила, що сфотографувалася разом з росіянкою Марією Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка заявила, що за останній місяць її чимало критикували та закликала коректно висловлювати свою точку зору.

«З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого . Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість, того щоб писати мені всяку гидоту займіться собою і використайте час з користю», – написала Магучіх.

Реклама партнерів

Також вона зазначила, сфотографувалася з Марією Ласіцкене на спільному фото на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі, яка завершує кар’єру. Крім цього спортсменка заявила, що не обіймалася з росіянкою.

«Тепер щодо фото воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади!І Тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніші, будь ласка», – додала Ярослава Магучіх.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Нагадаємо, під час Олімпіади у Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила з представницею команди ОКР (Олімпійський комітет Росії, – ред.) Марією Ласіцкене.

19-річна Ярослава Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Натомість Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. Також вона є довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

За Ярославу Магучіх заступився львівський каратист та депутат Львівської районної від об’єднання «Самопоміч» Станіслав Горуна. Він заявив, що «Спорт – поза політикою».

Згодом Магучіх заявила, що у її діях не було жодного політичного підтексту.

9 вересня українська спортсменка знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене – на цей раз після етапу «Діамантової ліги» в Цюріху.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.