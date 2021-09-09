Магучіх знову сфотографувалась з колегою-росіянкою

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене – на цей раз після етапу «Діамантової ліги» в Цюріху. Про це пише УП з посиланням Instagram австралійської стрибунки Елінор Паттерсон.

Паттерсон опублікувала кілька групових фото після змагань. На одному з них разом позують Магучіх і Ласіцкене. Спортсменки стоять без прапорів. Але росіянка обіймає українку за плече.



Нагадаємо, під час Олімпіади у Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила з представницею команди ОКР (Олімпійський комітет Росії, – ред.) Марією Ласіцкене.

19-річна Ярослава Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Натомість Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. Також вона є довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

За Ярославу Магучіх заступився львівський каратист та депутат Львівської районної від об’єднання «Самопоміч» Станіслав Горуна. Він заявив, що «Спорт – поза політикою».

Згодом Магучіх заявила, що у її діях не було жодного політичного підтексту.

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