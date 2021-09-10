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Львівські поліцейські розшукали жінку, яка травмувалася під час збирання ягід

Аліса Белей

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61-річна мешканка мікрорайону Рясне пішла по гриби та заблукала. Серед лісу впала у яр та зламала ногу, втім її вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок стався у середу, 8 вересня, у львівському мікрорайоні Рясне у Шевченківському районі міста Львова. Тут 61-річна жінка близько опівдня пішла у ліс по гриби й заблукала.

Про це жінка розповіла сину телефоном, проте, вказати свого місця знаходження вона не могла, а також повідомила, що самостійно пересуватись не може та просила про допомогу.

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Син негайно звернувся за допомогою до поліції.

До пошуків залучили співробітників відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці розбили район на квадрати та стали методично «прочісувати» місцевість.

Нічні пошуки у лісі зайняли близько трьох годин – коли оперативники сектору кримінальної поліції виявили жінку, з’ясувалось, що вона не може самостійно пересуватись.

Оскільки під’їхати до розшуканої було неможливо через складний рельєф місцевості, правоохоронці взяли її на руки та несли більше кілометра до автомобіля.

Заблукала потребувала медичної допомоги. Медики діагностували у пенсіонерки перелом ноги.

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