Львівщина на п'ятому місці за кількістю самогубств

За кількістю навмисних самоушкоджень Львівська область у порівнянні з іншими регіонами України посідає п’яте місце, а це 2,5% від загальнодержавного показника. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

У 2020 році у Львівській області 155 осіб скоїли самогубство, що на 12,4% менше у порівнянні з 2019 роком. Найменше суїцидів скоєно в Тернопільській області (93 випадки, або 1,5%), а лідером стала Дніпропетровська область, де добровільно пішли з життя 633 особи (10,4%).

З 2005 року по 2020 рік кількість самогубств зменшилася на 31%. У середньому на 100 тис. осіб припало 6 випадків самогубств (в Україні – 15 випадків).

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Найчастіше суїциди скоювали чоловіки – 85% усіх навмисних самоушкоджень, що майже в 6 разів більше ніж жінки. На 100 тис. чоловіків Львівської області припадає 11 самогубств, а на 100 тис. жінок – два випадки суїциду. У сільській місцевості самогубства скоювали в середньому на 21% частіше ніж у містах.

Понад половину всіх самогубств вчинили особи у віці 35-59 років, 20% – молодь у віці 15-34 роки. Самогубства становили десяту частину серед зовнішніх причин смерті та на другому місці після транспортних нещасних випадків, а у віковій категорії 15-34 роки – на 3 місці(11%).

Додамо, 10 червня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам, мета якого – привернути увагу громадськості до цієї проблеми та поліпшити знання про способи запобігання таких ситуацій.

Нагадаємо, на Львівщині із січня по травень 2021 року зросла смертність населення. Вона перевищила рівень 2020 року на 23%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.