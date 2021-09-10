ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє інспекторів Львівської митниці вимагали хабарі за безперешкодне оформлення товарів

Вероніка Рой

|

Правоохоронці викрили на хабарі викрили двох державних інспекторів митного поста «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Двоє інспекторів митного поста «Яворів» розробили злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди. З водія кожного автомобіля, який заїжджав на митну територію України, фігуранти вимагали по 1 000 грн за безперешкодний пропуск смугою спрощеного митного контролю «Зелений коридор» вживаних товарів з Республіки Польща.

Реклама партнерів

Одного із фігурантів затримано при одержанні чергового хабаря.

Обидвом інспекторам повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі дії ще тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. Перевіряється причетність керівництва митного поста до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: прокуратура

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів