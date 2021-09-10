Двоє інспекторів Львівської митниці вимагали хабарі за безперешкодне оформлення товарів

Правоохоронці викрили на хабарі викрили двох державних інспекторів митного поста «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Двоє інспекторів митного поста «Яворів» розробили злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди. З водія кожного автомобіля, який заїжджав на митну територію України, фігуранти вимагали по 1 000 грн за безперешкодний пропуск смугою спрощеного митного контролю «Зелений коридор» вживаних товарів з Республіки Польща.

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Одного із фігурантів затримано при одержанні чергового хабаря.

Обидвом інспекторам повідомлено про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі дії ще тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. Перевіряється причетність керівництва митного поста до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

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Фото: прокуратура