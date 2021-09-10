Чотирьом громадам на Львівщині бракує коштів на зарплати педагогам

Чотирьом громадам Львівщини бракує освітньої субвенції на оплату праці педагогам. Депутати Львівської обласної ради звернуться до уряду, аби вирішити цю проблему. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки та інновацій, передає пресслужба Львівської облради.

Голова комісії з питань освіти, науки та інновацій Іванна Герус, на Львівщині декілька громад недоотримали кошти з освітньої субвенції. Мова йде про Сокальську, Новояворівську, Яворівську, Золочівську громади.

Ще у березні цього року скеровували звернення до прем’єр-міністра, Міністерства фінансів , Міністерства освіти й науки щодо внесення змін до формули розрахунку розподілу освітньої субвенції. У документі було вказано, що Львівська область має додаткову потребу освітньої субвенції на 2021 рік у сумі 246 млн грн для територіальних громад.

Через це зараз виникла проблема із виплатою зарплат освітянам.

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«Відповідно до проведених реформ, громади фінансують заклади, установи та організації системи освіти з місцевих бюджетів. Цього року вони ще й не отримали необхідних фінансів на зарплати освітянам і змушені вирівнювати видатки з власних бюджетів розвитку. Крім того, через борги з виплати зарплати, у цих громад заблокована можливість фінансування капітальних видатків», –наголошує Іванна Герус.

Зараз члени комісії з питань освіти, науки та інновацій вирішили повторно підготувати та скерувати звернення Львівської обласної ради до уряду, а також запросити представників профільного міністерства до обговорення проблеми розподілу освітньої субвенції.

Іванна Герус каже, що ця проблема – замкнене коло для громад Львівщини. Тому її треба негайно вирішити.

«Ми організуємо нараду для того, щоб представники державної влади почули місцеве самоврядування, зрозуміли нашу точку зору з цього приводу» – додала Іванна Герус.

Як повідомляв Львівський портал, згідно із даними управління статистики, на Львівщині борги із зарплат працівниками освіти становлять 1,1 млн грн.

Загалом освітяни Львівщини отримують зарплату, нижчу від середньої по області.

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