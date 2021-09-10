Через аварію у Львові скутерист і його пасажир потрапили в лікарню

Внаслідок зіткнення на вул. Щирецькій до лікарні потрапили скутерист і його пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у четвер, 9 вересня, о 02:30 год. ночі на вул. Щирецькій. Тут 24-річний водій скутера Pisccio врізався в автомобіль Peugeot 301, за кермом якого перебував 46-річний львів’янин.

В автопригоді постраждали двоє людей – скутерист і його 25-річний пасажир, теж мешканець Львова. Їх обох із травмами забрали в лікарню.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. На винуватця аварії чекає до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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