ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Винниківського лісу зведуть багатоповерхівку із басейном на даху

Наталя Дуляба

|

На вул. Лодія, що в Личаківському районі Львова, збудують житлову багатоповерхівку, на даху якої облаштують басейн, джакузі, барбекю-зону. Відповідне рішення 10 вересня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Джаст профіт» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових будівель під багатоквартирний житловий будинок із вбудованим паркінгом на вул. Лодія, 6.

Йдеться про місцевість Великі Кривчиці. Тут відразу біля Винниківського лісу на земельній ділянці площею 0,18 га збудують житлову багатоповерхівку. Зараз на цьому місці розташовані кілька невеликих нежитлових будівель, які дозволили знести.

Реклама партнерів

Новий будинок зводитимуть у зоні садибної житлової забудови, де висота будівель не повинна перевищувати трьох поверхів (до 15 м у висоту). Втім згідно з візуалізацією проєктована будівля матиме чотири поверхи.

Загалом житловий будинок розрахований орієнтовно на три десятки квартир, також тут буде 33 паркомісця. На даху висадять дерева й облаштують цілу лаунж-зону із відкритим басейном, джакузі, територією для барбекю.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 50%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 15 м, 18 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Джаст профіт» – будівельна фірма, що існує з 2015 року. Її кінцевими бенефіціарами є уродженці Дублян Володимир Волинець і Денис Наконечний.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів