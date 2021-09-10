Біля Винниківського лісу зведуть багатоповерхівку із басейном на даху

На вул. Лодія, що в Личаківському районі Львова, збудують житлову багатоповерхівку, на даху якої облаштують басейн, джакузі, барбекю-зону. Відповідне рішення 10 вересня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Джаст профіт» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлових будівель під багатоквартирний житловий будинок із вбудованим паркінгом на вул. Лодія, 6.

Йдеться про місцевість Великі Кривчиці. Тут відразу біля Винниківського лісу на земельній ділянці площею 0,18 га збудують житлову багатоповерхівку. Зараз на цьому місці розташовані кілька невеликих нежитлових будівель, які дозволили знести.

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Новий будинок зводитимуть у зоні садибної житлової забудови, де висота будівель не повинна перевищувати трьох поверхів (до 15 м у висоту). Втім згідно з візуалізацією проєктована будівля матиме чотири поверхи.

Загалом житловий будинок розрахований орієнтовно на три десятки квартир, також тут буде 33 паркомісця. На даху висадять дерева й облаштують цілу лаунж-зону із відкритим басейном, джакузі, територією для барбекю.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 50%, а також встановив, що висота майбутнього житла не повинна перевищувати 15 м, 18 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Джаст профіт» – будівельна фірма, що існує з 2015 року. Її кінцевими бенефіціарами є уродженці Дублян Володимир Волинець і Денис Наконечний.

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