ОСТАННІ НОВИНИ

Зіркові актори презентують у Львові комедію «№13 або Олінклюзив»

Андрій Котенський

|

Зіркові актори України запрошують львів’ян на презентацію комедійної вистави «№13 або Олінклюзив». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Презентація вистави у Львові відбудеться у палаці культури залізничників «Рокс» у п’ятницю, 17 вересня, о 19.00

Чому варто відвідати спектакль «№13 або Олінклюзив»?

Реклама партнерів

На сцені – зірки театру й кіно, серед яких: А. Вертинський, В. Горянський, Л. Ребрик.

Дві години гострого гумору, пристрастей, неочікуваних поворотів.

Квитки можна придбати тут: Concert.ua

«№13 або Олінклюзив» – актуальна комедія сьогодення. П’єса належить перу відомого драматурга Куні та вважається однією з кращих в цьому сторіччі.

Перед глядачами розгорнеться пікантна історія. Статечний британський політик проводить вечір в номері готелю разом зі своєю помічницею. Їхнє спілкування виходить за рамки етики парламентаризму, а одягу на підлозі стає дедалі більше. Однак приємні плани перериваються тілом небіжчика. І запитань стає значно більше, аніж відповідей.

Зрежисовані події з п’єси трапляються і в житті. Але майстерна гра акторів якнайкраще демонструє оманливі людські обличчя і щирі реакції на несподівані ситуації. Саме тому вистава сподобається всім, хто насолоджується класичним театром, тонкою іронією та щирими емоціями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів