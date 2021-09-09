Зіркові актори презентують у Львові комедію «№13 або Олінклюзив»

Зіркові актори України запрошують львів’ян на презентацію комедійної вистави «№13 або Олінклюзив». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Презентація вистави у Львові відбудеться у палаці культури залізничників «Рокс» у п’ятницю, 17 вересня, о 19.00

Чому варто відвідати спектакль «№13 або Олінклюзив»?

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На сцені – зірки театру й кіно, серед яких: А. Вертинський, В. Горянський, Л. Ребрик.

Дві години гострого гумору, пристрастей, неочікуваних поворотів.

Квитки можна придбати тут: Concert.ua

«№13 або Олінклюзив» – актуальна комедія сьогодення. П’єса належить перу відомого драматурга Куні та вважається однією з кращих в цьому сторіччі.

Перед глядачами розгорнеться пікантна історія. Статечний британський політик проводить вечір в номері готелю разом зі своєю помічницею. Їхнє спілкування виходить за рамки етики парламентаризму, а одягу на підлозі стає дедалі більше. Однак приємні плани перериваються тілом небіжчика. І запитань стає значно більше, аніж відповідей.

Зрежисовані події з п’єси трапляються і в житті. Але майстерна гра акторів якнайкраще демонструє оманливі людські обличчя і щирі реакції на несподівані ситуації. Саме тому вистава сподобається всім, хто насолоджується класичним театром, тонкою іронією та щирими емоціями.

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