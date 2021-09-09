Ветеранів і їхні родини запрошують на безкоштовні психологічні консультації

«Будинок воїна» запрошує ветеранів і їхні родини на безкоштовні психологічні консультації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Будинок воїна» запрошує учасників і учасниць російсько-української війни, а також їхні родини на безкоштовні психологічні консультації, семінари та групи взаємопідтримки.

Ініціатива реалізується «Будинком воїна» у межах співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та університетом Джонса Хопкінса за програмою СЕТА, яка передбачає проведення безкоштовних консультацій та семінарів для ветеранів.

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Проводить набір у групи взаємопідтримки психолог «Будинку воїна», представник програми СЕТА Марія Петришин.

«Якщо у вас є потреба у розмові або підтримці, чи, можливо, ви хочете розібратись у важкій ситуації, запрошуємо вас у «Будинок воїна». Тут з вами поспілкуються й допоможуть вирішити ваші питання», – зауважила Марія Петришин.

Для більш детального ознайомлення ви можете зареєструватись за посиланням.

Також можна зателефонувати у будні з 10:00 до 18:00 год., за номером: 097 855 39 19.

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