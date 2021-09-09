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У Львові відбудеться Міжнародний економічний форум

Вероніка Рой

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У четвер, 16 вересня, у Львові у конференц-центрі стадіону «Арена Львів», що на вулиці Стрийській, 199, відбудеться XХ Міжнародний економічний форум. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

На ювілейному форумі зберуть понад 15 спікерів, серед яких – ключові перші особи регіону та України, лідери державного управління, культури і освіти, успішні підприємці, представники інших країн та громадські діячі.

В рамках XX Міжнародного Економічного Форуму відбудуться:

  • три окремі потужні панельні дискусії, присвячені найактуальнішим темам сфери політики, економіки та бізнесу;
  • ярмарок донорів від департаменту міжнародної технічної допомоги;
  • найбільша Startup Expo – виставка понад 70 українських стартапів;
  • Business Expo – експо-виставка ключових підприємств регіону та країни.

Захід відбудеться 16 вересня у конференц-центрі стадіону «Арена Львів». Початок – 09:30 год. Участь у події можлива лише за попередньою реєстрацією на офіційному сайті – www.economicforum.lviv.ua

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Захід буде проведено із дотриманням усіх карантинних норм.

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