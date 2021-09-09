У каналізації Львова знайшли місце, де під час окупації півтора роки переховувались євреї

Львівські дигери знайшли в міській каналізації місце, де під час німецької окупації півтора роки переховувалися євреї. Воно розташоване під площею Соборною. Про це у Facebook повідомив учасник проєкту Explorer, дослідник Андрій Риштун, передає Львівський портал.

Дослідник розповідає, що в підземеллі є два сухих коридори, які ще залишилися з середньовічної дренажної системи. Зараз довжина кожного становить близько двадцяти метрів. Ці коридори не використовуються як каналізація, тому там можна перебувати тривалий час.

Також він зазначає, що підземелля є невеликими, там могла жити одна, чи дві сім’ї. Їжу та необхідні для життя речі приносили працівники каналізації. Євреї перебували там півтора роки.

«Підземелля ці невеликі, на одну-дві сім’ї. Стояти в повний ріст не вийде, потрібно згинатися. Ну але як ще їм було вижити?! Їжу та необхідні речі приносили ззовні працівники каналізації. Спочатку за гроші. А потім зі співчуття. Так тривало довгих півтора роки. Коли прийшла радянська влада знесилені Євреї вибралися на сонячне світло і описали свої пригоди в книжці», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, головним доказом того, що описане підземелля дійсно служило єврейським схроном, є знайдені там предмети. На плані вони позначені синіми крапками та пронумеровані.

До прикладу, з кухонного приладдя у підземеллях знайшли черпак, ніж миску, елементи плити і залишки відра.

Так виглядають залишки черпака:

Залишки черпака, які вдалось віднайти

Черпак виявися алюмінієвим. Можна припустити, що раніше він виглядав якось отак:

Дослідники знайшли елементи плити, на якій готували їжу:

Помпа для нагнітання тиску у плиті

Тримач для встановлення посуду

А так виглядає ніж, яким користувались жителі підземелля:

Столовий ніж

Ще однією знахідкою є пивна пляшка. На ній видніється напис STAATSBRAUEREI LEMBERG UNVERKAUFLICH, що перекладається як Львівська державна броварня. Стверджується, що пляшка відноситься до періоду німецької окупації Львова.

Пляшка з-під львівського пива

Пляшка з-під ліків лежала поруч із пивною пляшкою. На жаль, ніяких клейм на ній немає, тож її вміст та походження залишаються невідомими.

Пляшка з-під ліків

Однією з найцікавіших на думку дослідників знахідок у схованці під пл. Соборною виявився ліхтарик Elektrodyn. Цей пристрій входив до спорядження польських солдатів та поліцейських, а також використовувався цивільними службовцями на зразок залізничників.

У такому вигляді ліхтарик знайшли в підземеллі

Так він виглядав раніше

У криївці також віднайшли артефакт, що відноситься святкового декору, а саме великодній баранчик. Такі фігурки є обов’язковим атрибутом католицької великодньої традиції. Як вказується у спогадах Іґнаци Хіґера, він свідчить про спільні святкування християнських свят євреями з працівниками каналізаційних мереж.

Потрапити в це місце можливо двома шляхами. Через люк на літньому майданчику кафе навпроти церкви Андрія, або як Євреї – з Полтви. Сюди веде хід від пам’ятника Міцкевичу по вулиці Валовій та Сербській.

«Гуляючи площею Соборною чи проводячи Екскурсії Львовом зупиніться коло цього люка. Згадайте про сильних духом людей що витримали під землею довгих півтора роки. Є ідея встановити на цьому місці пам’ятний люк та включити його в екскурсійні маршрути. Все таки це наша історія», – додає дослідник.

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Фото: Explorer