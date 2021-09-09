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Біля Львова перекинувся мікроавтобус: постраждали двоє дітей

Ольга Денисяка

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Ввечері 8 вересня на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Львівському районі зіткнулись автомобілі ВАЗ-2103 та Mercedes Sprinter. Після зіткнення Mercedes перекинувся. Внаслідок аварії травмувались двоє дітей віком 12 та 8 років. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 23:15 год. на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу села Підгірне (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

22-річний мешканець села Підсоснів Львівського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2103 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter, яким керував 33-річний мешканець Закарпатської області.

Внаслідок зіткнення автомобіль Mercedes Sprinter перекинувся, а два пасажири, віком 8 та 12 років, мешканці с. Олешни отримали травми. Їх госпіталізовані до міської лікарні.

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Обставини події встановлюються.

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