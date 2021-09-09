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Службовий собака львівських митників винюхав наркотиків на майже 2 млн грн

Вероніка Рой

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На кордоні з Польщею службовий собака Львівської митниці винюхав в туристичному автобусі нарковмісні таблетки «Subutex» на суму майже 2 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

У четвер, 9 вересня, близько 04:00 у пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибув туристичний автобус «Честохов’я – Чернівці».

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Під час проведення митного огляду автобуса працівники митного посту, спільно з прикордонниками, співробітниками СБУ та за участі кінологічної команди Львівської митниці виявили дві сумки, в яких знаходилось 6 512 таблеток у блістерах з маркуванням препарату «Subutex». Орієнтовна вартість такої «знахідки» становить майже 2 мільйони гривень.

Повідомлення про цей факт скеровано до правоохоронних органів. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання правової кваліфікації злочину.

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Фото: Львівська митниця

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