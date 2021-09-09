COVID-сертифікати в Україні: який термін дії документа та коли його потрібно змінювати

Повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Однак документ необхідно буде змінювати на новий через деякий час – це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифіката. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

«Внутрішній сертифікат поки видається на пів року. Через пів року треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення», – сказав Кузін.

Також, в Україні введуть зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID. Другий з них буде виключно для внутрішнього використання.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID. Жовтий сертифікат – після першої дози, обидва будуть використовуватися внутрішні.

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«Термін дії жовтого сертифіката – час між щепленнями», – уточнив Кузін.

Він також зазначив, що термін дії – це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку «Дія».

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