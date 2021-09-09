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На Львівщині взяли під варту автокрадія-рецидивіста

Ольга Денисяка

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Взяли під варту 24-річного львів’янина, якого підозрюють у викраденні скутера у Яворові. Раніше його вже декілька разів судили за розбої, грабежі та викрадення транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у вересні цього року підозрюваний приїхав Яворів і на одній із вулиць вкрав скутер, який був припаркований біля будинку місцевого жителя.

Суд обрав 24-річному львів’янину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у крадіжці транспорту вчиненій повторно (ч.2 ст.289 КК України),

У прокуратурі додають, що фігурант уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом. І зараз в одному із судів Львова перебуває обвинувальний акт щодо нього за фактами вчинення розбою та незаконного поводження зі зброєю.

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Досудове розслідування триває.

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