Курсанти Академії сухопутних військ перемогли на чемпіонаті ЗСУ

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся чемпіонат Збройних Сил України з воєнізованого кросу на 3 кілометри зі стрільбою та метанням гранати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Як розповів головний суддя змагань – начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ полковник Сергій Романчук, участь у стартах взяли пять команд: Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій. Кожна команда по 10 військовослужбовців, враховуючи запасних учасників.

«Етапи виконання вправи: команди стартують, долають півтора кілометра, після чого виконують три постріли з автомата. Згодом долають ще п’ятсот метрів, аби дістатися сектору метання гранати. Тут метають дві гранати у визначеному «коридорі». Жінки повинні метнути гранату не менш ніж на 15 метрів, чоловіки – на 35. До речі, за невлучні постріли зі зброї чи неточне метання гранати нараховують штрафні секунди до загального часу. І після метання гранати учасники змагань чимдуж долають кілометр до фінішної лінії», ‒ розповів полковник Сергій Романчук.

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У підсумку перемогу святкувала команда Сухопутних військ ЗС України. Друге місце посіли військовослужбовці Повітряних Сил. Третє виборола команда Сил спеціальних операцій.

В індивідуальному заліку в чоловіків найкращий час показав лейтенант Роман Стоянов (Сухопутні війська). За ним другу сходинку п’єдисталу пошани посів теж представник Сухопутних військ солдат Назарій Чапля. Третім став офіцер Сил спеціальних операцій. У жінок не було рівних старшому лейтенанту Наталі Боговик, друге місце виборола солдат Марія Науменко. Обидві представляють Сухопутні війська ЗС України. Замкнула трійку призерів лейтенант Яна Кметюк із Повітряних Сил.

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Фото: Академія сухопутних військ