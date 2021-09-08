У Львові врятували жінку, яку намагався вбити син

Зранку 8 вересня 40-річний львів’янин намагався ножем вбити власну матір. Поліцейські встигли врятувати жінку. Чоловікові тепер загрожує до двох років неволі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 09:00 год. мешканці одного з багатоквартирних будинків, розташованого на вулиці Папоротній у Львові, повідомили в поліцію про те, що з сусідньої квартири чути жіночі крики про допомогу.

Прибувши на місце події, правоохоронці почули з-за зачинених дверей звуки боротьби та крик жінки про допомогу. На вимогу відчинити двері чоловік не реагував, тому спецпризначенці зламали вхідні двері, зайшли у помешкання та знешкодили зловмисника, який погрожував вбити матір, приставивши їй ножа до шиї.

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Потерпілу, 70-річну львів’янку, оглянули медики – загрози її життю та здоров’ю немає. Нападника, 40-річного сина жінки, правоохоронці доправили у лікарню для проведення експертизи.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – арешт на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до двох років.

Проводиться досудове розслідування.

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