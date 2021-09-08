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У Львові відновлюють автобусний маршрут №57

Вероніка Рой

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З п’ятниці, 10 вересня, у Львові відновлюють роботу автобусного маршруту №57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як поінформував керівник ЛКП АТП-1 Орест Хамула, на маршруті №57, який сполучає вул. Польову з вул. Максимовича (Онколікарня), працюватимуть 4 автобуси середнього класу.

«З п’ятниці, зважаючи на звернення мешканців, відновлюємо роботу автобусного маршруту №57. Це соціальний маршрут і потребує дофінансування. Тож із цим питанням звертатимемось до міської ради», – розповів Орест Хамула.

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