У Львові бельгійські лікарі проводять дітям унікальні операції

У Міській дитячій клінічній лікарні Львова, що на вул. Орлика, бельгійські медики прооперували вушка трьох дітей. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Однорічного Максимка, 12-річного Олександра та 15-річного Романа три дні тому прооперували львівські лікарі спільно з бельгійськими колегами-отоларингологами. Зараз діти почувають себе добре.

Загалом було прооперовано сім дітей з різними патологіями слуху з усієї України. Попереду ще одна операція та консультації.

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Оперативні втручання провели за участі команди лікарів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюсселі (Бельгія) – професорки, отохірурга Монік Декат та лікаря-аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

Під керівництвом отоларингологині Мар’яна Черкес та завідувачки отоларингологічного відділення Тетяни Заброварної.

Нагадаємо, у Міській дитячій клінічній лікарні Львова, відкрили оновлений катамнестичний центр «Колібрі» для спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах.

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