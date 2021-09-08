ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові бельгійські лікарі проводять дітям унікальні операції

Аліса Белей

|

У Міській дитячій клінічній лікарні Львова, що на вул. Орлика, бельгійські медики прооперували вушка трьох дітей. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Однорічного Максимка, 12-річного Олександра та 15-річного Романа три дні тому прооперували львівські лікарі спільно з бельгійськими колегами-отоларингологами. Зараз діти почувають себе добре.

Загалом було прооперовано сім дітей з різними патологіями слуху з усієї України. Попереду ще одна операція та консультації.

Реклама партнерів

Оперативні втручання провели за участі команди лікарів із всесвітньо відомої Saint-Luc University Hospital у Брюсселі (Бельгія) – професорки, отохірурга Монік Декат та лікаря-аудіолога Даніеля Ромоло де Сіаті.

Під керівництвом отоларингологині Мар’яна Черкес та завідувачки отоларингологічного відділення Тетяни Заброварної.

Нагадаємо, у Міській дитячій клінічній лікарні Львова, відкрили оновлений катамнестичний центр «Колібрі» для спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів