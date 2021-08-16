У Львові запрацював центр для виявлення ранніх порушень у дітей

У Міській дитячій клінічній лікарні Львова, що на вул. Орлика, відкрили оновлений катамнестичний центр «Колібрі» для спостереження за дітьми перших трьох років, які потребують реабілітаційних заходів на ранніх етапах. Про це повідомив головний лікар медзакладу Дмитро Квіт, пише пресслужба Львівської міської ради.

З його слів, до основних завдань катамнестичного спостереження відноситься раннє виявлення можливих порушень розвитку (рухова спроможність, слух, зір, сон та пильнування, увага, мова) у дітей та запровадження схем лікування, консультацій та досліджень, моніторинг соматичних порушень (слухових, зорових, дихальної системи, органів травлення), оцінювання об’єму та реабілітаційних можливостей в залежності від ризику розвитку неврологічних ускладнень.

«До цього часу у нашій лікарні функціонував катамнестичний кабінет, але, оскільки кількість звернень від батьків щоразу росте, ми вирішили розширити надання катамнестичних послуг і відкрили відповідний центр, куди батьки можуть звертатися за консультацією до будь-якого спеціаліста за попереднім записом та з електронним скеруванням від сімейного лікаря, або з скеруванням з відділення патології новонароджених та недоношених дітей нашої лікарні», – пояснив Дмитро Квіт.

До катамнестичного центру можуть звертатися батьки новонароджених та дітей віком до 3-ох років, які мали хоча б одну з таких проблем:

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гестаційний вік при народженні від 22 тижнів до повних 37 тижнів і/або маса тіла 2000г до 2500г;

неонатальна енцефалопатія середнього або тяжкого ступеня, включаючи білірубінову енцефалопатію будь-якої тяжкості

застосування лікувальної гіпотермії

судоми

гіпербілірубінемія, що потребувала проведення замінного переливання крові;

внутрішньочерепний крововилив;

гіпоглікемія

неонатальний сепсис або менінгіт /менінгоенцефаліт

проведення штучної вентеляції легень тривалістю понад 72 години

бронхолегенева дисплазія

некротизуючий ентероколіт

ретинопатія недоношених

стан після хірургічного/нейрохірургічного втручання та/або необхідність подальшого хірургічного/нейрохірургічного спостереження на внутрішньочерепні крововиливи;

шок, що вимагав інотропної/васопресної підтримки;

синдром фето-фетальної трансфузії

природжені вади розвитку з порушенням життєвих функцій

природжені порушення обміну речовин/генетичні захворювання

відхилення від норми за підсумками неврологічного обстеження на момент виписки

затримка внутрішньоутробного та /або постнатального розвитку

дитина з групи ризику за соціальними факторами

Катамнестичний центр працюватиме у вівторок, середу та четвер з 9:00 до 15:00 год. Попередній запис за телефоном 067 67 10 444. Керівник центру – лікар-неонатолог Бобик Віктор Петрович.

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