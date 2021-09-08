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Синоптики попереджають про туман

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що завтра на Львівщині очікується туман видимістю 200-500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Усіх учасників дорожнього руху бути особливо обережними, а також водіїв просять обирати безпечну та помірну швидкість в умовах недостатньої видимості.

На найближчу добу по Львові очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 10° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

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10-11 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

По території Львівської області 9-11 вересня висока пожежна небезпека (4-го класу).

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